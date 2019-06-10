Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T15:02Z
https://ria.ru/20190610/1555446067.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Женщину, напавшую на пожилую женщину и ребенка в Зеленограде, задержали

Вчера, 15:02
1392
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Женщина, напавшая на ребенка и пожилую женщину в Зеленограде, задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Ранее столичный главк СК сообщил о проверке информации, согласно которой в магазине в Зеленограде "женщина подвергла избиению девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы".
"В районе десяти утра женщина 1977 года рождения перевернула коляску с полуторагодовалым ребенком, а затем напала на пожилую женщину. Она задержана", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, проверяется причастность задержанной к другим преступлениям.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 14:04
СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде
14011232
Обсудить 1
ЗеленоградПроисшествия
Рекомендуем
В Екатеринбурге мужчина избил женщину-водителя рейсового автобуса
РИА
Новости
СК возбудил дело о вымогательстве после избиения школьницы в Красноярске
СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде
В Перми установили личность женщины, разрисовавшей портрет ветерана
Лента
новостей
Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
В омском интернате женщина из ревности зарезала мужа-инвалида
В Воронеже воспитательницу детского сада оштрафовали за насилие над детьми
В Москве санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции Сноба
В Москве разгромили редакцию "Сноба"
Рабочие Горьковского автомобильного завода на митинге перед посольством США в Москве. 10 июня 2019
В Москве рабочие "ГАЗа" митингуют у посольства США против санкций
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
На ярмарке под Челябинском фритюрница с кипящим маслом упала на детей
В Свердловской области мужчина выбросил младенца из окна
В Москве таможня задержала рейс "Победы", сообщил источник
В Ленинградской области будут судить школьницу за избиение сверстницы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
Лента новостейМолния