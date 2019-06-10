Женщину, напавшую на пожилую женщину и ребенка в Зеленограде, задержали

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Женщина, напавшая на ребенка и пожилую женщину в Зеленограде, задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Ранее столичный главк СК сообщил о проверке информации, согласно которой в магазине в Зеленограде "женщина подвергла избиению девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы".

"В районе десяти утра женщина 1977 года рождения перевернула коляску с полуторагодовалым ребенком, а затем напала на пожилую женщину. Она задержана", - сказал сотрудник пресс-службы.