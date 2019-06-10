Полномочия регионов и федерального центра в новом КоАП четко разграничат

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предметы ведения в области административной ответственности федерального центра и регионов России в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уточнят и разграничат по четким критериям, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового кодекса.

"Требуют дальнейшего уточнения важнейшие положения КоАП о разграничении предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в области административной ответственности. При этом должны быть определены четкие критерии такого разграничения, установлены конкретные пределы соответствующих полномочий Российской Федерации, а также сформулированы предметные основания для осуществления субъектами Российской Федерации отнесенных к их ведению полномочий по установлению административной ответственности применительно к конкретным видам и категориям административных правонарушений и реализации мер наказания за них", - говорится в тексте документа.