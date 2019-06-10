Новый кодекс об административных правонарушениях вступит в силу с 2021 года

"Результатом данной работы, проводимой синхронно с реформой контрольно-надзорной деятельности, должно стать введение в действие нового КоАП и вступление в силу иных законодательных актов Российской Федерации в рассматриваемой сфере с 1 января 2021 года", - говорится в тексте документа.

Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.