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РИА Новости

Новый кодекс об административных правонарушениях вступит в силу с 2021 года

Вчера, 14:58
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется ввести в действие с 1 января 2021 года в России, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового КоАП.
"Результатом данной работы, проводимой синхронно с реформой контрольно-надзорной деятельности, должно стать введение в действие нового КоАП и вступление в силу иных законодательных актов Российской Федерации в рассматриваемой сфере с 1 января 2021 года", - говорится в тексте документа.
Протокол об административном правонарушении
Вчера, 14:17
Опубликована концепция нового КоАП
Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
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