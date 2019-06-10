Страны НАТО запланировали на лето свыше 20 учений

Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения в Балтийском море

БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Страны-участницы НАТО планируют провести в течение летних месяцев не менее 20 различных учений, свидетельствуют информационные материалы альянса.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России передислоцированы на Кубань и займутся мониторингом воздушной обстановки над Черным морем, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.

Учения могут проводиться как под непосредственным командованием структур НАТО, так и под командованием отдельных стран, но с участием союзнических сил и стран-партнеров. Наиболее насыщенная программа учений запланирована на июнь.

Так, на Балканах пройдут учения "Неапольский резерв-19" для оперативных резервных сил, в Польше – "Благородный прыжок II – 19" для оперативной группы повышенной готовности, в Испании – Ramstein Guard 6 в сфере радиоэлектронной борьбы, в Косово – KFOR ST II 19 для ознакомления будущих командиров штаба сил с их новыми задачами и общей обстановкой.

Кроме того, в Польше в июне пройдут учения CWIX 19 для отработки совместимости и испытаний телекоммуникационных средств, технологий, опытно-конструкторских разработок. В Норвегии во второй половине июня запланированы учения "Трезубец шакала-19" (Trident Jackal-19) для корпуса быстрого развертывания НАТО-Испания, в Литве – учения Ramstein Alloy для укрепления взаимодействия между военно-воздушными силами в регионе.

В Румынии до конца июня будут проходить национальные учения "Истрия-19" по отработке тактики, методов и процедур НАТО, связанных с противовоздушной обороной. В первой половине июня в Дании были запланированы тактические учения для офицеров "Сабля рыцаря-19". В Венгрии и Болгарии должны пройти учения "Черный лебедь-19" для отработки совместных действий сил специального и общего назначения.

Кроме того, на Балтике идут ежегодные учения Baltops, а до конца месяца в Румынии, Болгарии и Венгрии запланированы учения Saber Guardian-19 с участием США.

В Италии в июне пройдут национальные учения "Золотые крылья" для отработки операций по сценарию статьи 5 коллективной обороны, в Румынии – "Меч правосудия-19" для повышения уровня оперативной совместимости личного состава при проведении операций в сложных условиях. В Литве проходят учения "Железный-волк-19" для отработки взаимодействия многонациональных сил, в Польше во второй половине июня – учения "Дракон-19". В Болгарии пройдут учения Shabla с зенитными стрельбами для повышения оперативной и тактической совместимости сил.

В июле в Германии запланированы тактические учения США "Воин Спарты-III", в Болгарии – Breeze-19 для отработки оперативной совместимости на тактическом уровне между военно-морскими силами. В этой же стране в июле-августе запланированы учения "Платиновый лев-19", в которых планируется использовать опыт морской пехоты США.