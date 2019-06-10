В Подмосковье начал работать мобильный центр социальных услуг

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Электронный сервис "Мобильный центр социальных услуг", который позволяет воспользоваться соответствующими услугами, запущен в Московской области, говорится в сообщении правительства Подмосковья.
"Приложение "Мобильный центр социальных услуг" доступно в App Store и Google Play. Электронный сервис создан, чтобы информировать и предоставлять оперативную соцпомощь в оказании услуг: сиделки, социального такси, проката средств реабилитации, помощи волонтеров и связи с круглосуточными службами соцсопровождения", - подчеркивает пресс-служба.
Отмечается, что в понедельник губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили возможности мобильного приложения в Центре управления регионом.
"Заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в какую-нибудь оздоровительную секцию вы можете дистанционно. Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, умеют пользоваться смартфонами. Но если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно – это ключевой момент. Наша социальная служба полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы. Вот в чем цель этого мобильного приложения", - цитирует пресс-служба Воробьева.