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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье начал работать мобильный центр социальных услуг

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Электронный сервис "Мобильный центр социальных услуг", который позволяет воспользоваться соответствующими услугами, запущен в Московской области, говорится в сообщении правительства Подмосковья.

"Приложение "Мобильный центр социальных услуг" доступно в App Store и Google Play. Электронный сервис создан, чтобы информировать и предоставлять оперативную соцпомощь в оказании услуг: сиделки, социального такси, проката средств реабилитации, помощи волонтеров и связи с круглосуточными службами соцсопровождения", - подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что в понедельник губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили возможности мобильного приложения в Центре управления регионом.
"Заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в какую-нибудь оздоровительную секцию вы можете дистанционно. Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, умеют пользоваться смартфонами. Но если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно – это ключевой момент. Наша социальная служба полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы. Вот в чем цель этого мобильного приложения", - цитирует пресс-служба Воробьева.
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