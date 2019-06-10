В России создадут научно-образовательный центр по правам человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Научно-образовательный центр по правам человека создадут на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Сохраняют актуальность вопросы профессиональной подготовки региональных уполномоченных, служащих их аппаратов. Представляется, что их решению будет способствовать создание научно-образовательного центра по правам человека", - рассказала в интервью РИА Новости Москалькова.