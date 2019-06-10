Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде

КЕМЕРОВО, 10 июн — РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил своим заместителям и мэру города Киселевска встретиться с его жителями и проработать меры поддержки горожан, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее в интернете появилось видеообращение, в котором жители Киселевска жалуются на то, что в городе открытым способом добывают уголь рядом с жилыми домами, снег зимой лежит черного цвета, угольные пласты горят, а заболеваемость раком растет. Участники видео обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им статус беженцев. Они пояснили, что выбрали именно эту страну из-за схожего климата.

"Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро", — отметили в обладминистрации.

В частности, отмечают власти, жители переселяются в новое жилье, удаленное от разрезов, ведется борьба с незаконными погрузками и перевозками угля, а все предприятия, работающие в регионе, выполняют согласованные с правительством экологические программы.

"Основная задача — помочь жителям Киселевска", — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.