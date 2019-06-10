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РИА Новости

Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Вчера, 14:47
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© Стоп-кадр видеообращения жителей КиселевскаЖители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
© Стоп-кадр видеообращения жителей Киселевска
КЕМЕРОВО, 10 июн — РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил своим заместителям и мэру города Киселевска встретиться с его жителями и проработать меры поддержки горожан, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее в интернете появилось видеообращение, в котором жители Киселевска жалуются на то, что в городе открытым способом добывают уголь рядом с жилыми домами, снег зимой лежит черного цвета, угольные пласты горят, а заболеваемость раком растет. Участники видео обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им статус беженцев. Они пояснили, что выбрали именно эту страну из-за схожего климата.
"Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро", — отметили в обладминистрации.
В частности, отмечают власти, жители переселяются в новое жилье, удаленное от разрезов, ведется борьба с незаконными погрузками и перевозками угля, а все предприятия, работающие в регионе, выполняют согласованные с правительством экологические программы.
"Основная задача — помочь жителям Киселевска", — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.
В свою очередь, в администрации Киселевского городского округа сообщили, что на всех угольных предприятиях работают экологические программы, но они рассчитаны "не на один год".
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Сергей ЦивилевКемеровская областьОбщество
Популярные комментарии
А в России больше мест нет, куда можно переехать, сразу в Канаду попросились. Я не спорю что там может не сладко жить и есть старики или многодетные матери которым сложно куда то просто взять и переехать, но большая часть тех людей думаю обычные халявщики как большая часть аппозиции которая вечно ноет что им жить не дают, перестанут ныть только тогда когда им будут просто так пособия платить, коммуналку ну и т.д. P.S. Патриот России.
10 июня, 15:13
iivan-tlt
42292713496
Если канада поможет то они и дня думать не станут уедут с такой родины. А ну-ка патриоты кто хочет чтобы их дети росли там где чёрный снег?
10 июня, 14:50
ХоХочу официально заявить, что
680132105230
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