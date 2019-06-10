В парке "Сокольники" прошел концерт оркестра Преображенского полка

МОСКВА, 10 июня. – РИА Новости. 8 июня в Парке культуры и отдыха "Сокольники" на эстраде "Ротонда" выступил постоянный участник Фестиваля "Спасская башня" – Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под руководством капитана Олега Тышука, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.

В выступлении прозвучали популярные советские песни – Виктора Цоя ("Пачка сигарет"), Вячеслава Добрынина ("Ни минуты покоя"), Валерия Сюткина ("7000 над землёй"). Большую часть программы составили всемирно известные хиты: "Hit The Road Jack" Перси Мейфилда, фантазия Abba Gold в аранжировке Рона Себрегтса, "Вечная любовь" Жоржа Гарваренца, песня Ральфа Зигеля "Москва, Москва" из репертуара группы "Чингисхан", "Hello, Dolly" Джерри Хермана, одна из самых популярных мелодий XX века "Besame mucho" Консуэлы Веласкес в аранжировке А. Хапилова и др. Программа концерта включала композиции разных жанров и стилей, российских и зарубежных авторов.

В рамках этого проекта москвичи и гости столицы в течение трёх месяцев с мая по август по субботам могут бесплатно послушать в исполнении лучших военных оркестров Вооружённых сил РФ, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России.

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.