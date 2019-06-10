Новак заявил о больших рисках перепроизводства нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сегодня на рынке нефти есть большие риски перепроизводства, однако ситуацию нужно продолжить анализировать в июне, чтобы принять взвешенное решение на предстоящей встрече всех стран ОПЕК+, заявил министр энергетики России Алесандр Новак.

"Сегодня есть большие риски перепроизводства, но в целом мы говорим, что нам необходимо еще поглубже проанализировать и посмотреть, как будут развиваться события сейчас, в июне месяце", - сказал Новак журналистам по итогам заседания российско-саудовской межправкомиссии.