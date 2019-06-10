Россия и США могут договориться о продлении СНВ, считает экс-премьер Швеции

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и США могут договориться о продлении договора СНВ, противоречия между двумя странами носят технический характер и не выглядят непреодолимыми, полагает бывший премьер Швеции, экс-министр иностранных дел этой страны Карл Бильдт.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении оружия. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

СНВ-3 наложил на стороны следующие обязательства: ограничить число развернутых ядерных боезарядов 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев - 700, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков - 800.

"Ключевой вопрос сейчас - надежда на продление СНВ. Я думаю, что это совершенно возможно. Насколько я понимаю, есть несколько технических вопросов, вызывающих противоречия между Россией и США в их интерпретации некоторых шагов. Но это не выглядит непреодолимым", - заявил Бильдт в интервью РИА Новости на Примаковских чтениях.

По его словам, именно эта договоренность должна быть первоочередной, тогда за ней могли бы последовать ограничения в области ракет средней и меньшей дальности при условии отказа США от развертывания новых вооружений в Европе и сворачивания Россией вызывающих претензии со стороны Запада систем. После этого речь может идти о дальнейших договоренностях, считает Бильдт.

Что касается возможности привлечь к новому соглашению взамен ДРСМД Китай, то, по мнению эксперта, это совершенно невозможно.

"Проблема в том, что если вы посмотрите на китайские вооружения, на их ракеты, около 90% из них подпадут под ДРСМД... Для России ракеты средней и меньшей дальности не занимают центральное место, они не имеют стратегического значения, но они имеют крайне большое стратегическое значение для Китая. Китайцы заявили, что не заинтересованы в таком соглашении, и я могу понять почему", - пояснил он.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.