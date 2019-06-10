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РИА Новости

Аль-Фалих прокомментировал сценарий падения цен на нефть до $30 без ОПЕК+

Вчера, 14:41
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CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефтиДобыча нефти
Добыча нефти
CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия, а также в целом ОПЕК+ работают для того, чтобы не допустить сценария чрезмерного падения цен на нефть, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Ранее в понедельник первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих
Вчера, 14:17
Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана
"Мы как на двусторонней основе, так и в рамках ОПЕК+ работаем для того, чтобы предпринимать превентивные упреждающие шаги, чтобы не допускать того сценария, о котором сейчас упоминалось. Для этого мы и работаем - чтобы такое падение цен не отразилось неблагоприятно на интересах потребителей и производителей", - прокомментировал журналистам слова Силуанова аль-Фалих.
"Так что мы работаем на интенсивную и положительную работу в рамках ОПЕК+", - добавил он.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 14:36
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
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Халид аль-ФалихСаудовская АравияЭкономика
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