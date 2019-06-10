В России появится мультимедийный портал омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работы по созданию мультимедийного портала уполномоченного по правам человека в России, позволяющего использовать все последние современные разработки в сфере информационных технологий, уже начались, сообщила в интервью РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"В настоящее время ведется работа по созданию мультимедийного портала уполномоченного, который позволит использовать все возможные последние современные разработки в сфере информационных технологий", - сказала Москалькова.