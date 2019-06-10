Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:40Z
https://ria.ru/20190610/1555444786.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_0:230:3160:2008_1036x0_80_0_0_53f59185a933b5ef20b44a684bee75d8.jpg
РИА Новости

В России появится мультимедийный портал омбудсмена

Вчера, 14:40
104
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работы по созданию мультимедийного портала уполномоченного по правам человека в России, позволяющего использовать все последние современные разработки в сфере информационных технологий, уже начались, сообщила в интервью РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"В настоящее время ведется работа по созданию мультимедийного портала уполномоченного, который позволит использовать все возможные последние современные разработки в сфере информационных технологий", - сказала Москалькова.
Она добавила, что будет продолжена работа по взаимодействию со СМИ в целях правового просвещения граждан. В частности, планируется публикации юридических консультаций, экспертных статей на площадках специализированных изданий, федеральных и региональных СМИ, выступлений по радио и телевидению.
110020
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаОбщество
Рекомендуем
Владимир Бурматов
В России могут запретить изымать домашних животных за долги, заявил депутат
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
В России создадут научно-образовательный центр по правам человека
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова в 2018 году предложила 40 поправок, 19 из были приняты
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов
Участники митинга сторонников Демократической партии Молдавии в Кишиневе
Демпартия Молдавии повторно пригласила социалистов и ACUM на переговоры
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Москалькова попросила Путина пересмотреть процесс возбуждения уголовных дел
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова направила 36 ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова подготовит спецдоклад по итогам проверки детских лагерей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова предложила выработать меры по противодействию пыткам в колониях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Путин проведет в понедельник встречу с Москальковой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18В Женеве Медведев провел встречу с премьером Туниса
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
Лента новостейМолния