В России появится мультимедийный портал омбудсмена

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работы по созданию мультимедийного портала уполномоченного по правам человека в России, позволяющего использовать все последние современные разработки в сфере информационных технологий, уже начались, сообщила в интервью РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"В настоящее время ведется работа по созданию мультимедийного портала уполномоченного, который позволит использовать все возможные последние современные разработки в сфере информационных технологий", - сказала Москалькова.
Она добавила, что будет продолжена работа по взаимодействию со СМИ в целях правового просвещения граждан. В частности, планируется публикации юридических консультаций, экспертных статей на площадках специализированных изданий, федеральных и региональных СМИ, выступлений по радио и телевидению.