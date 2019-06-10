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РИА Новости

Продление СНВ-3 будет мудрым решением, считает американский эксперт

Вчера, 14:39
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© Фото : mgimo.ruТомас Грэм
Томас Грэм
© Фото : mgimo.ru
Томас Грэм. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Если США решат продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то они сделают это с минимальными изменениями, считает американский политолог, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.
"Это открытый вопрос в настоящий момент. С моей точки зрения, было бы мудрым решением продлить договор СНВ -3. Но если его и продлят, то с минимумом изменений. Россия говорит не о простом продлении договора, у России есть вопросы, которые она хотела бы поднять. Я так понимаю, что администрация Трампа не заинтересована в поднятии этих тем на данном этапе. Она заинтересована в продвижении более широкой дискуссии на тему стратегической стабильности, структурировании ее, и понимании того сколько еще стран можно привлечь к этому вопросу", - сказал он в беседе с РИА Новости в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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