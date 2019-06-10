Продление СНВ-3 будет мудрым решением, считает американский эксперт

"Это открытый вопрос в настоящий момент. С моей точки зрения, было бы мудрым решением продлить договор СНВ -3. Но если его и продлят, то с минимумом изменений. Россия говорит не о простом продлении договора, у России есть вопросы, которые она хотела бы поднять. Я так понимаю, что администрация Трампа не заинтересована в поднятии этих тем на данном этапе. Она заинтересована в продвижении более широкой дискуссии на тему стратегической стабильности, структурировании ее, и понимании того сколько еще стран можно привлечь к этому вопросу", - сказал он в беседе с РИА Новости в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".