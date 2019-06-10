Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что все здравые силы цивилизованного мира объединятся и начнут действовать более активно и решительно против нарушения прав журналистов.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Надеемся, что все здравые силы цивилизованного мира объединятся, начнут действовать более активно и решительно против нарушения прав журналистов во всех странах", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что отношение к СМИ в мире глобальной информатизации становится основным индикатором устойчивого развития прав человека. "Поэтому независимо от количества и содержания обращения или ситуации, ставшей известной из иных источников, это событие требует немедленной и самой жесткой реакции", - добавила она.

Москалькова отметила, что, осуществляя свою деятельность, журналисты нередко сталкиваются с рисками нарушения их прав, включая право на жизнь. Она привела данные международной организации "Репортеры без границ", согласно которым в 2018 году в мире погибло 80 журналистов, что на 15 человек больше, чем годом ранее. Кроме того, в связи с профессиональной деятельностью были задержаны 348 представителей СМИ, 60 удерживаются в заложниках, трое пропали без вести.