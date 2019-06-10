Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что все здравые силы цивилизованного мира объединятся и начнут действовать более активно и решительно против нарушения прав журналистов.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"Надеемся, что все здравые силы цивилизованного мира объединятся, начнут действовать более активно и решительно против нарушения прав журналистов во всех странах", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что отношение к СМИ в мире глобальной информатизации становится основным индикатором устойчивого развития прав человека. "Поэтому независимо от количества и содержания обращения или ситуации, ставшей известной из иных источников, это событие требует немедленной и самой жесткой реакции", - добавила она.
Москалькова отметила, что, осуществляя свою деятельность, журналисты нередко сталкиваются с рисками нарушения их прав, включая право на жизнь. Она привела данные международной организации "Репортеры без границ", согласно которым в 2018 году в мире погибло 80 журналистов, что на 15 человек больше, чем годом ранее. Кроме того, в связи с профессиональной деятельностью были задержаны 348 представителей СМИ, 60 удерживаются в заложниках, трое пропали без вести.
По статистике, предоставленной Союзом журналистов России, в 2017-2018 годах зафиксировано 2526 случаев нарушения прав журналистов (1508 в 2017 году, 1018 – в 2018). В 2018 году зафиксировано 53 случая нападения на журналистов и блогеров, 120 случаев задержания представителей СМИ полицией, 331 отказ в допуске к информации.