Глава МВД Белоруссии ушел в отставку

МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - цитирует Шуневича в понедельник Sputnik . Данное заявление он сделал по итогам встречи с президентом.

Руководитель МВД подчеркнул, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным".

По словам Шуневича, пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве, многое сделано.

"В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным… Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился", - рассказал Шуневич.

Он также сообщил, что пока конкретные предложения относительно новой работы ему не поступали, однако надеется принести пользу государству на другой должности. "Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду", - заверил руководитель ведомства.