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РИА Новости

Глава МВД Белоруссии ушел в отставку

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБывший министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич
Бывший министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Бывший министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич. Архивное фото
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.
"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - цитирует Шуневича в понедельник Sputnik. Данное заявление он сделал по итогам встречи с президентом.
Руководитель МВД подчеркнул, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным".
По словам Шуневича, пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве, многое сделано.
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"В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным… Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился", - рассказал Шуневич.
Он также сообщил, что пока конкретные предложения относительно новой работы ему не поступали, однако надеется принести пользу государству на другой должности. "Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду", - заверил руководитель ведомства.
Шуневич был назначен министром внутренних дел Белоруссии в мае 2012 года. На эту должность он перешел с поста первого замминистра внутренних дел - начальника криминальной милиции. До этого работал в КГБ республики, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
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