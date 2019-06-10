Москалькова предложила выработать меры по противодействию пыткам в колониях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с правозащитниками предлагают выработать комплекс мер, направленных на противодействие применению пыток и насилия в колониях и СИЗО, и создать концепцию формирования в стране национального превентивного механизма.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Уполномоченный совместно с представителями экспертного и правозащитного сообщества ставят своей целью выработать комплекс мер, направленных на противодействие применению пыток и насилия в пенитенциарных учреждениях страны", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.