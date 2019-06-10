Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:37Z
https://ria.ru/20190610/1555444523.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152938/14/1529381488_0:92:3292:1944_1036x0_80_0_0_3d4e283fdb2216a39073de8b0e9994b6.jpg
РИА Новости

Москалькова предложила выработать меры по противодействию пыткам в колониях

Вчера, 14:37
132
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с правозащитниками предлагают выработать комплекс мер, направленных на противодействие применению пыток и насилия в колониях и СИЗО, и создать концепцию формирования в стране национального превентивного механизма.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"Уполномоченный совместно с представителями экспертного и правозащитного сообщества ставят своей целью выработать комплекс мер, направленных на противодействие применению пыток и насилия в пенитенциарных учреждениях страны", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
По ее мнению, необходимо выработать концепцию формирования в стране национального превентивного механизма.
Молоток судьи
18 марта, 18:35
Суд оставил под стражей фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
220001
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Число жалоб к омбудсмену на применение силы сотрудниками УИС резко возросло
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов
Юрист поддержал идею общественного контроля транспорта для этапирования
В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
Лента
новостей
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Москалькова попросила Путина пересмотреть процесс возбуждения уголовных дел
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова направила 36 ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
В России создадут научно-образовательный центр по правам человека
Татьяна Москалькова
Москалькова назвала обвинения в адрес Вышинского абсурдными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова в 2018 году предложила 40 поправок, 19 из были приняты
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова отметила рост числа нарушений прав журналистов из РФ за рубежом
На ярмарке под Челябинском фритюрница с кипящим маслом упала на детей
В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
Виктор Матвеев
Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев провел встречу с премьером Туниса
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Лента новостейМолния