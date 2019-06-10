Москалькова отметила рост числа нарушений прав журналистов из РФ за рубежом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину доклад о своей деятельности за 2018 год и отметила резкий рост количества нарушений прав российских журналистов за рубежом.

"Наиболее острая ситуация сложилась на Украине", — подчеркнула она.

По данным омбудсмена, на Украине запретили аккредитацию 122 российским СМИ, включая МИА "Россия сегодня", ВГТРК, НТВ, Рен ТВ.

Москалькова добавила, что также под запретом оказались и российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы "Яндекс" и Mail.ru.

Говоря о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, уполномоченный по правам человека подчеркнула, что обвинения против него абсурдны и не имеют ничего общего с законностью.

Она отметила, что направляла обращения генеральному секретарю СЕ Турбьерну Ягланду, комиссару СЕ по правам человека Дунье Миятович, представителю по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру, заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл, а также уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой о недопустимости нарушения прав журналистов и с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности Кирилла Вышинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.

"Международные органы откликнулись и заверили в готовности отстаивать права журналистов. Остается надеяться, что призывы будут услышаны украинской стороной", — сказала Москалькова.