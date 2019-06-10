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РИА Новости

Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
"Что касается возможности такого сценария, то он не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, в третьем квартале, от баланса спроса и предложения и от того, как будут развиваться события, связанные с неопределенностями: с торговыми войнами, санкционным давлением, которое идет на ряд стран", - ответил Новак журналистам на просьбу прокомментировать слова Силуанова.
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