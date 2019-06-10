В омском интернате женщина из ревности зарезала мужа-инвалида

НОВОСИБИРСК, 10 июн - РИА Новости. Женщина-инвалид третьей группы в доме-интернате в рабочем поселке Таврическое Омской области из ревности зарезала своего мужа-инвалида, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

В управлении пояснили, что 9 июня в комнате в доме-интернате для инвалидов и пенсионеров было обнаружено тело 59-летнего инвалида первой группы по зрению. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

"В результате проведенных следственных действий установлено, что 65-летняя супруга потерпевшего на почве ревности нанесла ему ножевые ранения, от которых мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.