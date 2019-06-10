Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявил Токаев

АЛМА-АТА, 10 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил российского лидера в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с РФ, сообщила пресс-служба главы республики.
"Глава государства... заверил его (Путина - ред.) в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.