Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявил Токаев

АЛМА-АТА, 10 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил российского лидера в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с РФ, сообщила пресс-служба главы республики.