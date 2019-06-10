Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:31Z
https://ria.ru/20190610/1555443980.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:137:3003:1826_1036x0_80_0_0_e5e9e158f152f1468d9b6898411b096f.jpg
РИА Новости

В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков

Вчера, 14:31
217
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 43 человека погибли в Нигерии в результате нескольких атак вооруженных группировок на сельских жителей на выходных, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Первая волна атак на жителей деревень произошла в сотне километров от города Сокото в ночь на воскресенье. В результате погибли 25 человек.
"Двадцать пять человек были убиты в четырех деревнях", - заявил представитель полиции штата Сокото Ибрагим Каодзе.
Вооруженные группировки совершили еще одну серию нападений в этом же штате, На этот раз еще 18 человек потеряли жизни. По данным агентства, речь идет о бандах, совершающих налеты на деревни и крадущих скот.
Военные на северо-востоке Нигерии
6 июня, 15:57
В Нигерии 16 человек погибли в результате нападения боевиков
001012
Обсудить 0
НигерияВ мире
Рекомендуем
В Мали почти сто человек погибли из-за нападения неизвестных, сообщили СМИ
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров осудил действия США против Ирана
В Афганистане освободили почти 50 человек из тюрем "Талибана"
Турция обвинила США в необоснованных нападках на ее внешнюю политику
Лента
новостей
СМИ: в Бразилии десять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Китай выразил протест из-за заявлений США о протестах в Гонконге
СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев
В Афганистане ликвидировали не менее 12 командиров "Сети Хаккани"
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Глава МАГАТЭ считает важным выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД
Асиф Али Зардари
Экс-президента Пакистана арестовали по делу о фальшивых счетах
В центре Цхинвала произошла перестрелка
В Анталье один человек погиб при крушении учебного самолета, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18Медведев обсудил с премьером Туниса в Женеве предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Лента новостейМолния