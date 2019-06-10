В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков

Первая волна атак на жителей деревень произошла в сотне километров от города Сокото в ночь на воскресенье. В результате погибли 25 человек.

"Двадцать пять человек были убиты в четырех деревнях", - заявил представитель полиции штата Сокото Ибрагим Каодзе.

Вооруженные группировки совершили еще одну серию нападений в этом же штате, На этот раз еще 18 человек потеряли жизни. По данным агентства, речь идет о бандах, совершающих налеты на деревни и крадущих скот.