Аэрофлот вновь победил в трех номинациях World Travel Awards 2019

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Премией отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

"Награды в категориях "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" в очередной раз подтверждают репутацию Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе. Еще один трофей — "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — свидетельство долгосрочного закрепления Аэрофлота в роли ведущего игрока на транзите Европа — Азия. Экспансия на этом рынке — самом свободном и конкурентном в мире — стратегический приоритет и один из драйверов роста ведущей российской авиакомпании", - говорится в пресс-релизе.