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РИА Новости

Аэрофлот вновь победил в трех номинациях World Travel Awards 2019

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Авиакомпания Аэрофлот второй год подряд победила сразу в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию", сообщает пресс-служба перевозчика.
Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Премией отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.
"Награды в категориях "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" в очередной раз подтверждают репутацию Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе. Еще один трофей — "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — свидетельство долгосрочного закрепления Аэрофлота в роли ведущего игрока на транзите Европа — Азия. Экспансия на этом рынке — самом свободном и конкурентном в мире — стратегический приоритет и один из драйверов роста ведущей российской авиакомпании", - говорится в пресс-релизе.
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