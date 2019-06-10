Частицы ртути обнаружили в колбасе в барнаульском магазине

БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили частицы ртути на колбасном изделии в одном из магазинов Барнаула, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Алтайскому краю.

"После обращения жительницы Барнаула полиция изъяла из магазинов города партию колбасных изделий, экспертиза показала наличие ртути", - отметили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, следственные органы начали расследование по факту сбыта в одном из магазинов Барнаула некачественной и опасной для здоровья человека продукции.

"В начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница краевой столицы приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути. В настоящий момент устанавливаются причины и виновные произошедшего", - пояснили в следственном управлении.