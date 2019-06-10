Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:25Z
https://ria.ru/20190610/1555443744.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка

Вчера, 14:25
572
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу ребенка, который упал с высоты на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ города.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Малышева, дом 18, района Текстильщики, где произошло падение ребенка с высоты", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробностей происшествия и состояния пострадавшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 12:50
В Свердловской области бойцовая собака укусила за ногу ребенка
При этом в департаменте добавили, что с места происшествия девочку доставили в больницу Москвы, на борту ее сопровождала авиамедицинская бригада.
000301
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
В омском интернате женщина из ревности зарезала мужа-инвалида
РИА
Новости
На ярмарке под Челябинском фритюрница с кипящим маслом упала на детей
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции Сноба
В Москве разгромили редакцию "Сноба"
Женщину, напавшую на пожилую женщину и ребенка в Зеленограде, задержали
Лента
новостей
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
В Челябинске из-за упавших качелей пострадал ребенок
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась доменная печь
В Британии женщина перед взлетом случайно открыла аварийный выход самолета
В Ленинградской области будут судить школьницу за избиение сверстницы
Автобусы ГУП «Мосгортранс». Архивное фото
В Москве объяснили, почему нельзя ввести бесплатный общественный транспорт
СК возбудил дело о вымогательстве после избиения школьницы в Красноярске
Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
В Екатеринбурге мужчина избил женщину-водителя рейсового автобуса
Нулевая отметка нефтепровода Дружба
"Роснефть" попросила компенсировать потери от ЧП на "Дружбе", сообщили СМИ
В Королеве ликвидировали крупный пожар на пилораме
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18Медведев обсудил с премьером Туниса в Женеве предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Лента новостейМолния