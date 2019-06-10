В Москве санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу ребенка, который упал с высоты на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ города.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Малышева, дом 18, района Текстильщики, где произошло падение ребенка с высоты", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробностей происшествия и состояния пострадавшего.