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РИА Новости

В Москве разгромили редакцию "Сноба"

Вчера, 14:24
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© SnobСтоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции "Сноба"
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции Сноба
© Snob
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Неизвестный проник в офис "Сноба" и разгромил редакцию, сообщила РИА Новости главный редактор издания Ксения Чудинова.

"Нас с утра забрала к себе "Стрелка", но мы думали, что у нас какие-то технические работы, и администратор здания почему-то решил сразу нам не говорить, что у нас было проникновение", — сказала Чудинова.

По ее словам, когда она позвонила и попросила впустить сотрудников, так как у них много работы, выяснилось, что войти они не могут, потому что помещение осматривает криминалист.
© Фото : SnobОфис "Сноба" после нападения
Офис Сноба после нападения
© Фото : Snob
Офис "Сноба" после нападения
Ранее журнал "Сноб" сообщил, что неизвестный разбил стеклянную дверь на входе в офис и сломал системные блоки компьютеров и мониторы. Затем мужчина разгромил офис другой компании.

"Из самого разгромленного, из самого ужасного, что произошло у нас, — это полностью разгромленный кабинет главного редактора, то есть мой, и уничтожен мой компьютер. Из других повреждений — человеку как-то очень "Маки" приглянулись. Он испортил два "Мака", мы смотрим, в состоянии они будут восстановиться или нет", — рассказала Чудинова в своем видеообращении, опубликованном на телеграм-канале "Сноба".

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Следователи ищут отпечатки пальцев и просматривают видео с камер наблюдения.
© Фото : SnobОфис "Сноба" после нападения
Офис Сноба после нападения
© Фото : Snob
Офис "Сноба" после нападения
"Сноб" позиционирует себя как "проект для международного сообщества успешных профессионалов". Печатный журнал выходит шесть раз в год, включая два специальных литературных номера с неизданными произведениями современных авторов.
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СнобМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не, ну а что. У одних жителей хотят отжать сквер, другим - поставить под нос свалку, третьим - впихнуть жилой комплекс. Жители Киселевска просят убежища в Канаде, расследователям коррупционных схем подкидывают наркотики, министр финансов объясняет падение доходов населения сокращением теневой экономики, министр экономического развития мечтает об отсутствии социальных гарантий у населения. Погромы редакций абсолютно во всё это вписываются.
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