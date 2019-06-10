В Москве разгромили редакцию "Сноба"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Неизвестный проник в офис "Сноба" и разгромил редакцию, сообщила РИА Новости главный редактор издания Ксения Чудинова.
"Нас с утра забрала к себе "Стрелка", но мы думали, что у нас какие-то технические работы, и администратор здания почему-то решил сразу нам не говорить, что у нас было проникновение", — сказала Чудинова.
По ее словам, когда она позвонила и попросила впустить сотрудников, так как у них много работы, выяснилось, что войти они не могут, потому что помещение осматривает криминалист.
Ранее журнал "Сноб" сообщил, что неизвестный разбил стеклянную дверь на входе в офис и сломал системные блоки компьютеров и мониторы. Затем мужчина разгромил офис другой компании.
"Из самого разгромленного, из самого ужасного, что произошло у нас, — это полностью разгромленный кабинет главного редактора, то есть мой, и уничтожен мой компьютер. Из других повреждений — человеку как-то очень "Маки" приглянулись. Он испортил два "Мака", мы смотрим, в состоянии они будут восстановиться или нет", — рассказала Чудинова в своем видеообращении, опубликованном на телеграм-канале "Сноба".
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Следователи ищут отпечатки пальцев и просматривают видео с камер наблюдения.
"Сноб" позиционирует себя как "проект для международного сообщества успешных профессионалов". Печатный журнал выходит шесть раз в год, включая два специальных литературных номера с неизданными произведениями современных авторов.