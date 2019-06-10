В Москве разгромили редакцию "Сноба"

"Из самого разгромленного, из самого ужасного, что произошло у нас, — это полностью разгромленный кабинет главного редактора, то есть мой, и уничтожен мой компьютер. Из других повреждений — человеку как-то очень "Маки" приглянулись. Он испортил два "Мака", мы смотрим, в состоянии они будут восстановиться или нет", — рассказала Чудинова в своем видеообращении, опубликованном на телеграм-канале "Сноба".