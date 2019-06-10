В Британии женщина перед взлетом случайно открыла аварийный выход самолета

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рейсы Пакистанских авиалиний, отбывающие из Манчестера в пятницу, были задержаны, когда пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода одного из лайнеров перед взлетом.

"Мы сожалеем о задержке вылета рейса PK771, что является печальным последствием задержки рейса PK702, которая произошла из-за того, что один из пассажиров открыл дверь аварийного выхода", - говорится в сообщении в аккаунте Пакистанских международных авиалиний (Pakistan International Airlines, PIA) в Twitter

По информации газеты Independent , рейс PK702 в пятницу вечером готовился к взлету, когда одна из пассажиров самолета решила воспользоваться туалетом. Женщина покинула свое место, несмотря на загоревшееся табло, требующее пристегнуть ремни безопасности. Проследовав в конец самолета, она по ошибке открыла дверь аварийного выхода, которая находилась рядом с дверью туалетной комнаты.

Открытие двери автоматически привело в действие аварийный трап самолета. В результате вылет рейса был задержан на восемь часов, самолет покинул Манчестер в субботу утром.