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РИА Новости

В Британии женщина перед взлетом случайно открыла аварийный выход самолета

Вчера, 14:18
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рейсы Пакистанских авиалиний, отбывающие из Манчестера в пятницу, были задержаны, когда пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода одного из лайнеров перед взлетом.
"Мы сожалеем о задержке вылета рейса PK771, что является печальным последствием задержки рейса PK702, которая произошла из-за того, что один из пассажиров открыл дверь аварийного выхода", - говорится в сообщении в аккаунте Пакистанских международных авиалиний (Pakistan International Airlines, PIA) в Twitter.
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По информации газеты Independent, рейс PK702 в пятницу вечером готовился к взлету, когда одна из пассажиров самолета решила воспользоваться туалетом. Женщина покинула свое место, несмотря на загоревшееся табло, требующее пристегнуть ремни безопасности. Проследовав в конец самолета, она по ошибке открыла дверь аварийного выхода, которая находилась рядом с дверью туалетной комнаты.
Открытие двери автоматически привело в действие аварийный трап самолета. В результате вылет рейса был задержан на восемь часов, самолет покинул Манчестер в субботу утром.
"Мы настоятельно призываем пассажиров следовать инструкциям по безопасности, поскольку подобные инциденты приводят к неудобствам для сотен других пассажиров", - заявили PIA.
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ВеликобританияМанчестерВ мире
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