Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ОПЕК+ нужно продолжать конструктивное сотрудничество, оставляя политические вопросы за скобками, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.

Такое мнение министр выразил, отвечая на вопрос о развитии судьбы сделки ОПЕК+ в условиях санкций США против Ирана.

"Что касается вопроса, заданного на счет ОПЕК+, то я хотел бы сказать, что в современном мире мы сталкиваемся с большими вызовами и трудностями. И поэтому нам необходимо продолжить конструктивное сотрудничество в рамках ОПЕК+, оставляя политические вопросы за скобками", - ответил аль-Фалих.