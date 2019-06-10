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РИА Новости

Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ОПЕК+ нужно продолжать конструктивное сотрудничество, оставляя политические вопросы за скобками, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Такое мнение министр выразил, отвечая на вопрос о развитии судьбы сделки ОПЕК+ в условиях санкций США против Ирана.
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"Что касается вопроса, заданного на счет ОПЕК+, то я хотел бы сказать, что в современном мире мы сталкиваемся с большими вызовами и трудностями. И поэтому нам необходимо продолжить конструктивное сотрудничество в рамках ОПЕК+, оставляя политические вопросы за скобками", - ответил аль-Фалих.
"Внимание нужно заострять на сугубо экономических вопросах. И я призываю всех своих коллег к объективной, профессиональной работе в интересах всех наших стран и народов", - добавил он.
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ОПЕКСаудовская АравияИранВ мире
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