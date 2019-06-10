Опубликована концепция нового КоАП

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Нововведения направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания.

Так, за первое легкое нарушение в новом КоАП предусмотрено обязательное предупреждение. Такой подход предлагается также распространить на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением.

Кроме того, размер штрафа будут уменьшать за каждое смягчающее обстоятельство, но в то же время за каждое отягчающее обстоятельство штраф будет расти. В случае предотвращения нарушителем вредных последствий или добровольного устранения или возмещения причиненного вреда или ущерба, предлагается назначать минимальный штраф или же вовсе ограничиваться предупреждением.

Согласно новым правилам, приостанавливать деятельность юридических лиц и предпринимателей будут только суды. Сейчас административно приостановить деятельность на срок до 90 суток могут не только судьи, но и надзорные органы, если выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности.

В то же время россиян, совершивших правонарушения из-за принуждения, освободят от ответственности. Сейчас обстоятельствами, исключающими вину, являются невменяемость, чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства и другое. В новом кодексе добавляется физическое или психическое принуждение.

В новом КоАП отмечается, что детей-инвалидов, инвалидов I или II группы не будут привлекать к обязательным работам за правонарушения. Также освобождать от этого наказания будут из-за беременности или тяжелого заболевания.

Новый кодекс также предлагает дать возможность правонарушителям оплатить половину штрафа не только в сфере нарушения правил дорожного движения, но и других. Исключением станут грубые нарушения, которые влекут угрозу жизни и здоровью граждан.

Ныне действующий кодекс предполагает по ряду статей возможность уменьшить на 50% сумму наложенного административного штрафа, если уплатить его в срок 20 дней после вынесения соответствующего постановления.

Кроме того, штрафы до десяти тысяч рублей предлагается списывать с банковских счетов должника без возбуждения исполнительного производства. Если же дело завели, то нарушитель сможет получать извещения и уведомления о процессе при помощи sms и писем на электронную почту.

Разработка концепции

В конце марта глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить концепцию нового кодекса.

По его словам, нынешний КоАП стал практически неприменимым из-за большого количества норм и поправок, а новый будет компактным, четким и логичным.

В разработке концепции участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совфеда, Верховного суда, научного юридического сообщества.