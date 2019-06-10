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РИА Новости

Опубликована концепция нового КоАП

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПротокол об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Нововведения направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания.
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Так, за первое легкое нарушение в новом КоАП предусмотрено обязательное предупреждение. Такой подход предлагается также распространить на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением.
Кроме того, размер штрафа будут уменьшать за каждое смягчающее обстоятельство, но в то же время за каждое отягчающее обстоятельство штраф будет расти. В случае предотвращения нарушителем вредных последствий или добровольного устранения или возмещения причиненного вреда или ущерба, предлагается назначать минимальный штраф или же вовсе ограничиваться предупреждением.
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Согласно новым правилам, приостанавливать деятельность юридических лиц и предпринимателей будут только суды. Сейчас административно приостановить деятельность на срок до 90 суток могут не только судьи, но и надзорные органы, если выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности.
В то же время россиян, совершивших правонарушения из-за принуждения, освободят от ответственности. Сейчас обстоятельствами, исключающими вину, являются невменяемость, чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства и другое. В новом кодексе добавляется физическое или психическое принуждение.
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В новом КоАП отмечается, что детей-инвалидов, инвалидов I или II группы не будут привлекать к обязательным работам за правонарушения. Также освобождать от этого наказания будут из-за беременности или тяжелого заболевания.
Новый кодекс также предлагает дать возможность правонарушителям оплатить половину штрафа не только в сфере нарушения правил дорожного движения, но и других. Исключением станут грубые нарушения, которые влекут угрозу жизни и здоровью граждан.
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Ныне действующий кодекс предполагает по ряду статей возможность уменьшить на 50% сумму наложенного административного штрафа, если уплатить его в срок 20 дней после вынесения соответствующего постановления.
Кроме того, штрафы до десяти тысяч рублей предлагается списывать с банковских счетов должника без возбуждения исполнительного производства. Если же дело завели, то нарушитель сможет получать извещения и уведомления о процессе при помощи sms и писем на электронную почту.
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5 июня, 14:32
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Разработка концепции

В конце марта глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить концепцию нового кодекса.
По его словам, нынешний КоАП стал практически неприменимым из-за большого количества норм и поправок, а новый будет компактным, четким и логичным.
В разработке концепции участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совфеда, Верховного суда, научного юридического сообщества.
Пятого июня на совещании у Медведева документ представили и одобрили.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
5 июня, 17:21
В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Как насчет введения системы фиксированных наказаний для судей, чьи решения были отменены вышестоящими инстанциями по существу вопроса? Две трети мировых судей СРАЗУ пойдет устраиваться дворниками.
10 июня, 14:47
Феофан Это поле должно быть заполнено
5831003
У демократов испокон веков одна концепция - охмурить, ошкурить и умертвить. Последнее они на Сократе опробовали. До сих пор ни один не покаялся.
10 июня, 14:49
vvab6
2330004
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