Токаев прокомментировал высокую явку на президентских выборах в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Высокая явка на президентских выборах в Казахстане обеспечена естественным образом, никто никого не принуждал участвовать в голосовании, заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей. Итоговая явка составила 77,4%.

"Выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно, была очень большая явка, никто никого не принуждал, это произошло естественным образом. Есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - сказал Токаев на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.