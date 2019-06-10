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РИА Новости

Токаев прокомментировал высокую явку на президентских выборах в Казахстане

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Высокая явка на президентских выборах в Казахстане обеспечена естественным образом, никто никого не принуждал участвовать в голосовании, заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей. Итоговая явка составила 77,4%.
Касым-Жомарт Токаев
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"Выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно, была очень большая явка, никто никого не принуждал, это произошло естественным образом. Есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - сказал Токаев на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
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Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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