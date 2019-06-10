Папа Франциск заявил, что в 2020 году хотел бы посетить Ирак

ВАТИКАН, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил в понедельник, что в 2020 году хотел бы совершить поездку в Ирак.

"Непрестанные мысли сопровождают меня, когда думаю об Ираке, куда я желал бы поехать в будущем году", - сказал понтифик, принимая в Апостольском дворце участников ассамблеи религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.

По словам понтифика, будущее Ирака связано с "мирным участием в создании всеобщего блага со стороны всех составных частей общества, в том числе и религиозных". Он предостерег от новой напряженности в этой стране в связи с "не успокаивающимися конфликтами региональных держав".