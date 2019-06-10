Папа Франциск заявил, что в 2020 году хотел бы посетить Ирак

ВАТИКАН, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил в понедельник, что в 2020 году хотел бы совершить поездку в Ирак.
"Непрестанные мысли сопровождают меня, когда думаю об Ираке, куда я желал бы поехать в будущем году", - сказал понтифик, принимая в Апостольском дворце участников ассамблеи религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.
По словам понтифика, будущее Ирака связано с "мирным участием в создании всеобщего блага со стороны всех составных частей общества, в том числе и религиозных". Он предостерег от новой напряженности в этой стране в связи с "не успокаивающимися конфликтами региональных держав".
В январе папа Франциск сообщил журналистам, что хотел бы поехать в Ирак, но местные епископы утверждают, что пока это не вполне безопасно. В этой связи понтифик пошутил тогда, что, возможно, сами иракские иерархи не могут договориться между собой по данному вопросу, и сказал, что поэтому отправил в декабре прошлого года с визитом в Ирак госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.