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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что политическая ситуация в Молдавии будет урегулирована.
"Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан", - сказал Володин журналистам.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Вячеслав ВолодинПолитический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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