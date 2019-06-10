Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что политическая ситуация в Молдавии будет урегулирована.

"Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан", - сказал Володин журналистам.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.