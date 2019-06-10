МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 1,8 миллиона сирийских беженцев вернулись домой, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, обнародованном в понедельник.

"Благодаря согласованным усилиям межведомственных координационных штабов России и Сирии удалось решить большой комплекс задач по активизации организованного и массового возвращения сирийских беженцев в места их постоянного проживания или временного размещения. На сегодняшний день в родные места уже вернулись около 1 800 000 сирийских граждан", - говорится в документе.