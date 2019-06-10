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РИА Новости
Война в Сирии

Около 1,8 миллиона сирийских беженцев вернулись домой

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 1,8 миллиона сирийских беженцев вернулись домой, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, обнародованном в понедельник.
"Благодаря согласованным усилиям межведомственных координационных штабов России и Сирии удалось решить большой комплекс задач по активизации организованного и массового возвращения сирийских беженцев в места их постоянного проживания или временного размещения. На сегодняшний день в родные места уже вернулись около 1 800 000 сирийских граждан", - говорится в документе.
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