Защита обжалует приговор экс-главе Коми Гайзеру

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита будет обжаловать приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, которому суд дал 11 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 160 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.

"Мы будем обжаловать", - сказала она.

Прокурор просил о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд Москвы в понедельник оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества.

Из зала суда Гайзер выходил с улыбкой. Одного из фигурантов дела Льва Либензона, который был освобожден после оглашения приговора, родственники встречали на улице со слезами.

Прокурор отказался давать комментарии журналистам, по его лицу было видно, что его решение суда не устроило.

Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.