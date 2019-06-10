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РИА Новости

Защита обжалует приговор экс-главе Коми Гайзеру

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита будет обжаловать приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, которому суд дал 11 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 160 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
"Мы будем обжаловать", - сказала она.
Прокурор просил о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд Москвы в понедельник оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества.
Из зала суда Гайзер выходил с улыбкой. Одного из фигурантов дела Льва Либензона, который был освобожден после оглашения приговора, родственники встречали на улице со слезами.
Прокурор отказался давать комментарии журналистам, по его лицу было видно, что его решение суда не устроило.
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Уголовное дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018-го. Зарубин находится в международном розыске.
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