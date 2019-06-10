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РИА Новости
Война в Сирии

Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек террористам.
"Главное то, что в соответствии с сочинским меморандумом достигнута договоренность о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая затем мимикрировала в зонтичную структуру "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее – "Джебхат ан-Нусра"*)*. И основную роль в этом должна сыграть Турецкая Республика в соответствии с договоренностью, которая была заключена между президентами (РФ Владимиром) Путиным и (Турции Тайипом) Эрдоганом", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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По его словам, в Москве исходят из того, что "это необходимо сделать поскорее, потому что время идет, эти террористы, к тому же, устраивают постоянно провокационные вылазки, атакуя, обстреливая в том числе ракетными системами залпового огня и беспилотниками и позиции сирийской армии, и просто населенные пункты, и российскую военно-воздушную базу Хмеймим".
"Оставлять подобные выходки без жесткого, сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем", - сказал Лавров.
Он отметил, что "сочинский меморандум не представляет никакой индульгенции террористам".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииСергей ЛавровСирияВ мире
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