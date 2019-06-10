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РИА Новости

На острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана

Вчера, 14:04
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по вулканологии.
По данным агентства, в воскресенье вулкан выбросил столб пепла высотой семь километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на 3,5 километра к юго-востоку и на три километра к югу от кратера.
Как сообщил официальный представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Сутопо Пурво Нугрохо, людей, проживающих около склона вулкана, призвали надеть маски, когда пепел стал оседать на землю.
Как сообщает издание Jakarta Post, в воскресенье тысячи туристов покинули город Берастаги в округе Каро провинции Северная Суматра, который располагается приблизительно в 23 километрах от вулкана.
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Высота вулкана Синабунг составляет 2460 метров над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. Извержение было зафиксировано летом 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек. В феврале 2018 года вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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СуматраИндонезияВ мире
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