Сын Алибасова рассказал о его состоянии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья продюсера после отравления.

"У нас критическая ситуация с Бари Каримовичем", — сообщил он телеканалу РЕН ТВ.

Как подчеркнул Алибасов-младший в интервью для "Комсомольской правды", у его отца возникли осложнения: один из ожогов "зарастает неправильно", из-за этого появилась угроза закупорки кишечника.

В свою очередь, пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил РИА Новости, что Алибасов до сих пор находится в медикаментозном сне.

"Вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", — уточнил собеседник агентства.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.