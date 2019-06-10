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РИА Новости

Росатом успешно протестировал цифровую технологию добычи урана

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опытная эксплуатация первого в России "Умного полигона" – интеллектуальной технологии добычи урана - успешно завершена на Источном месторождении урана Хиагдинского рудного поля в Бурятии, сообщила пресс-служба АО "Хиагда" (входит в урановый холдинг госкорпорации "Росатом" АРМЗ).
Инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана создана специалистами горнорудного дивизиона Росатома совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ "МИФИ". Реализация проекта позволяет повысить производительность труда и экономическую эффективность добычи урана методом так называемого скважинного подземного выщелачивания, отмечается в сообщении.
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Опытные работы в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии начались в декабре 2018 года. Программные комплексы помогали достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
"Предприятие смогло значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию полигона. Система помогает нам осуществлять прогноз и своевременное выполнение ремонтно-восстановительных работ, и, таким образом, снизить затраты на обслуживание добычного комплекса. Мы доводим обработку геологических и геотехнологических данных до полной автоматизации, обеспечивая оперативный доступ к любой геотехнологической информации, и теперь сможем рассчитывать и поддерживать оптимальные режимы отработки эксплуатационных блоков", - отметил генеральный директор АО "Хиагда" Андрей Гладышев, слова которого цитируются в сообщении.
По итогам опытных работ принято решение о тиражировании технологий "Умного полигона" на другие месторождения Хиагдинского рудного поля, отметила пресс-служба "Хиагды".
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв. Архивное фото
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ХиагдаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РосатомБурятияНовости - Ядерные технологииЭкономика
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