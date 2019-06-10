Под Иркутском в ДТП погибли два человека

ИРКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе под Иркутском, трое госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
На 24-м километре Байкальского тракта в 16.40 (11.40 мск) такси Toyota Corolla, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.
"В результате последствий ДТП водители обоих транспортных средств скончались, трое пассажиров Toyota госпитализированы", - говорится в сообщении.
Известно, что за рулем такси находился молодой человек 1998 года рождения, автомобилем ВАЗ управлял 58-летний мужчина.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.