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РИА Новости

Премьер Индии рассчитывает встретиться с Путиным на саммите ШОС

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди "на полях" предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества намерен провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник журналистам представитель индийского МИД.
"На полях предстоящего саммита запланированы двусторонние встречи с лидерами России и Китая. Другие двусторонние встречи будут проводиться по мере возможности", - сообщил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
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