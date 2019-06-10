Премьер Индии рассчитывает встретиться с Путиным на саммите ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди "на полях" предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества намерен провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник журналистам представитель индийского МИД.

"На полях предстоящего саммита запланированы двусторонние встречи с лидерами России и Китая. Другие двусторонние встречи будут проводиться по мере возможности", - сообщил дипломат.