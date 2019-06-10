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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон заявил, что Демпартия делает все возможное, чтобы избавиться от него

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Лидер Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что руководство Демократической партии готово пойти на любые действия, чтобы в стране не было законного президента.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
"Проблема №1 для Демпартии — это наличие законного президента, который подписывает все указы, необходимые для принятия законов. И у Демпартии есть три варианта, чтобы избавиться от меня, они рассматривают все", - сказал Додон.
По его словам, первый вариант предусматривает арест президента. Но местное законодательство гласит, что снять иммунитет с президента может только парламент, причем нужны голоса двух третей депутатов (минимум 67 человек).
"Второй вариант — это шантаж, угроза моей семье, моим детям, но я не уйду с должности президента и я никогда не прошу слезы жены. Третий вариант — это физическая ликвидация, и он тоже сейчас рассматривается", - подчеркнул Додон.
Президент отметил, что пока не призывает людей выходить на улицы. Вместо этого он просит их оказать поддержку законному правительству Майи Санду выступать с соответствующими заявлениями от имени мэрий, профсоюзов, спортивных организаций и т.д.
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
Вчера, 13:38
Демпартия готовится к дестабилизации ситуации, считает Додон
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