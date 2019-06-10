В Ленинградской области будут судить школьницу за избиение сверстницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней школьницы из Гатчины Ленинградской области, избившей сверстницу вместе с приятельницами, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 17 апреля у выхода из гаражного комплекса в Гатчине. Под предлогом того, что 15-летняя девочка якобы совершила противоправные действия, обвиняемая, "грубо нарушая общественный порядок и общепризнанные нормы и правила поведения", схватила ее за волосы, отчего та упала.

"После этого несовершеннолетняя нанесла потерпевшей не менее трех ударов обутыми ногами по телу, причинив ей физическую боль и телесное повреждение", - отмечает областное следственное управление.

В расправе над девочкой принимали участие и две приятельницы нападавшей, которые на момент совершения преступления не достигли возраста наступления уголовной ответственности, уточняет СУСК. Уголовное дело расследовалось по статье "побои".

В ходе предварительного следствия школьница полностью признала вину, извинившись перед пострадавшей девочкой и помирившись с ней, отмечает региональное следственное управление.