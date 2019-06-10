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РИА Новости

Песков о деле Голунова: ошибки возможны везде, где работают люди

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ошибки возможны везде, где работают люди, включая систему правосудия, дело прокуратуры - прояснить, были нарушения или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело журналиста Ивана Голунова.
"Я не считаю себя вправе отвечать на этот вопрос, это невозможно. С другой стороны, я могу точно сказать, что, конечно, чтобы этого не происходило, просто нужно предоставлять необходимые объяснения. Причины каких-то ошибок, сама по себе ошибка, она возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибок, ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное – потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились с тем, чтобы они не повторялись впредь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после публикаций фотографии якобы из квартиры Голунова.
"Как вы знаете, функция по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции", - добавил пресс-секретарь главы государства.
В ответ на вопрос, действительно ли помощник президента РФ Антон Кобяков взял дело Голунова под личный контроль и кто со стороны Кремля следит за этим делом, Песков пояснил, что его коллега имел в виду то, что он изучит все доступные материалы.
"В этом плане он возьмет на контроль", - добавил пресс-секретарь президента.
"Еще раз повторяю - мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми нюансами... Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания. Но главным образом - это повод для пристального внимания генпрокуратуры и других служб, которые внутри самого министерства, на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых", - подчеркнул Песков.
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Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
Отвечая на вопрос, думают ли в Кремле об отставках в министерстве внутренних дел после ситуации с фотографиями по делу Голунова, пресс-секретарь заявил: "Не думаю, что я могу сказать, что-то больше того, что я уже сказал по этой теме".
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Еще есть надежда? В анализах Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиковОбстоятельства задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова продолжают вызывать вопросы в журналистском сообществе и не только. А между тем стало известно, что в анализах, взятых у журналиста, следов наркотиков не найдено. Но что дальше?
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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