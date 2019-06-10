Суд приговорил к срокам от 5 до 11 лет колонии 13 бывших чиновников Коми

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил 13 фигурантов дела о коррупции экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера к наказанию от 5 лет условно до 11 лет колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве, оправдав его по статье об организации преступного сообщества. Наибольший срок среди остальных 12 фигурантов – у заместителя Гайзера Алексея Чернова (9 лет колонии строгого режима), трое получили условные сроки по 5 лет.

Прокурор 26 марта попросил суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафу в 500 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе на пять лет. Остальным фигурантам дела прокурор запросил сроки от 8 до 20 лет колонии, со штрафами от 2 до 450 миллионов рублей. По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию республики Коми на сумму свыше 64 миллионов рублей.

Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.