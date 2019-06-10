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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Москве придают важное значение отношениям с Кишиневом, заявил Песков

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Москве придают важное значение развитию отношений с Кишиневом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о внутриполитической ситуации в Молдавии.
"Официальная позиция РФ была высказана в заявлении министерства иностранных дел, которое сегодня было сделано. Там сказано о настрое работать с новым правительством. Было подчеркнуто то значение, которое мы придаем развитию наших взаимосвязей с Молдавией", - сказал Песков на брифинге журналистам.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииДмитрий ПесковМолдавияРоссияПолитика
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