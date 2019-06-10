Пекинскую международную садоводческую ЭКСПО посетили более 2 млн туристов

Особенно много гостей было во время Праздника гонок на драконьих лодках: с 7 по 9 июня ЭКСПО посетили 138 тысяч человек.

Посетителей привлекли такие тематические мероприятия, как мастер класс по приготовлению традиционного праздничного яства Цзунцзы – это обернутый в широкий лист бамбука-индокаламуса клейкий рис с начинкой из каштанов, корней лотоса, соленых утиных яиц, острой маринованной говядины и многого другого. Был устроен также День китайского павильона, проведено 88 художественных вступлений.