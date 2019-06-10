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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Пекинскую международную садоводческую ЭКСПО посетили более 2 млн туристов

Вчера, 13:41
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Пекинскую международную садоводческую ЭКСПО посетили более 2 миллионов туристов. Наибольшей популярностью пользуются китайский и международный павильоны.
Особенно много гостей было во время Праздника гонок на драконьих лодках: с 7 по 9 июня ЭКСПО посетили 138 тысяч человек.
Посетителей привлекли такие тематические мероприятия, как мастер класс по приготовлению традиционного праздничного яства Цзунцзы – это обернутый в широкий лист бамбука-индокаламуса клейкий рис с начинкой из каштанов, корней лотоса, соленых утиных яиц, острой маринованной говядины и многого другого. Был устроен также День китайского павильона, проведено 88 художественных вступлений.
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