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РИА Новости

Музыканты и нейросеть Яндекса выпустили совместный альбом

Вчера, 13:43
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© Depositphotos / sdecoretНейросеть
Нейросеть
© Depositphotos / sdecoret
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Система искусственного интеллекта, созданная "Яндексом", композитор Кузьма Бодров, техно-диджей Никита Забелин и группа "Комсомольск" совместно подготовили и выпустили альбом "Нечеловеческая музыка". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Каждый может взять кусочек и построить на этом песню. Человек так же пишет, тоже кусочками. Фактически ничего не меняется. Самое большое отличие мелодии, которую написала нейросеть — в том, что она неожиданно развивается, хотя я и понимаю, что некоторые ее гармонические ходы пришли из классической музыки, на которой её и обучали", — рассказывает Дарья Дерюгина, участница группы "Комсомольск".

В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность "собирать" сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.
К примеру, только за последние два года ученые создали ИИ, способные обыграть человека в "непросчитываемую" древнекитайскую игру Го и шутер Quake III Arena, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины.
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Помимо картин и игр, нейросети начали осваивать и музыкальное искусство. Несколько лет назад программисты "Яндекса" создали нейросети, записавшие музыкальные альбомы в стиле "Нирваны" и "Гражданской обороны", а в начале этого года они создали новую систему ИИ, способную писать симфонические произведения.
Она была создана на базе одного из подвидов так называемых рекуррентных нейросетей – особой разновидности искусственного интеллекта, имеющей свою собственную "память" и систему обратных связей. Используя эти сети, специалисты Яндекса и Кузьма Бодров написали первую "нейросимфонию", Digital Sunrise. Она впервые была представлена публике на закрытии международного фестиваля искусств в Сочи, где ее исполнил оркестр Юрия Башмета.
Как отмечает пресс-служба компании, новая сеть была обучена на большом массиве классический музыки, начиная с Баха и заканчивая Шнитке. При этом ее произведения по звучанию больше похожи не на классиков, а на американских минималистов — Стива Райха, Терри Райли и Филипа Гласса.

"Нейросеть — это математическая формула, очень сложная, очень большая, с большим количеством параметров, но формула. Нельзя сформулировать задачу для нейросети — написать красивую музыку, потому что нельзя создать такую формулу, которая будет выполнять эту задачу", — рассказывает Александр Крайнов, руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса.

Как отметил исследователь, создатели этой системы рассматривают ее как своеобразный инструмент для композитора, который будет не самостоятельно творить, а помогать творческим людям находить свежие идеи для своих собственных произведений и открывать новые, неортодоксальные подходы к написанию музыки.
"Мы разнимся в подходе с ребятами из Яндекса. Их задача — сделать так, чтобы нейросеть писала музыку, максимально приближенную к тому, какую пишет человек. А в моём понимании она должна писать музыку, максимально заимствуя какие-то конструкции, но придавая этому свою алгоритмическую форму, рациональную в своём понимании, которого у нас никогда не будет", — подытожил Забелин, делясь впечатлениями по работе с нейросетью.
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