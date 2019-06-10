Демпартия готовится к дестабилизации ситуации, считает Додон

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что Демократическая партия страны готовится к полной дестабилизации обстановки в стране и допускает возможность кровопролития.

Президент Молдавии на брифинге в парламенте заявил, что сейчас в стране есть три варианта развития событий.

"Один из сценариев - это полная дестабилизация (обстановки - ред.) со стороны Демпартии с попыткой удержать власть, которые допускают и кровопролитие. По информации, которой я владею, (лидер Демократической партии Владимир - ред.) Плахотнюк готов последовать этому сценарию, он не намерен сдаваться", - заявил Додон.

Он считает подобный сценарий худшим вариантом для Молдавии.

"Лучший из сценариев для Молдавии — это начало мирной передачи власти новому писательству Майи Санду. Думаю что именно этот сценарий возможен, это подтверждает позиция международных партнеров. Еще один сценарий - это сценарий Демпартии, которая попытается настаивать на проведении досрочных выборов, но мы сделаем все возможное, чтобы подобное не произошло", - сказал президент.