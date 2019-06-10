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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Демпартия готовится к дестабилизации ситуации, считает Додон

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что Демократическая партия страны готовится к полной дестабилизации обстановки в стране и допускает возможность кровопролития.
Президент Молдавии на брифинге в парламенте заявил, что сейчас в стране есть три варианта развития событий.
"Один из сценариев - это полная дестабилизация (обстановки - ред.) со стороны Демпартии с попыткой удержать власть, которые допускают и кровопролитие. По информации, которой я владею, (лидер Демократической партии Владимир - ред.) Плахотнюк готов последовать этому сценарию, он не намерен сдаваться", - заявил Додон.
Он считает подобный сценарий худшим вариантом для Молдавии.
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"Лучший из сценариев для Молдавии — это начало мирной передачи власти новому писательству Майи Санду. Думаю что именно этот сценарий возможен, это подтверждает позиция международных партнеров. Еще один сценарий - это сценарий Демпартии, которая попытается настаивать на проведении досрочных выборов, но мы сделаем все возможное, чтобы подобное не произошло", - сказал президент.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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