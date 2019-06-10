США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США, скорее всего, введут новые санкции против России в ближайшем будущем, это могут быть ограничения в отношении определенных компаний и частных лиц, сказал РИА Новости бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по отношениям с РФ Томас Грэм на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"США ведут санкционную политику в отношении России с 2014 года. Конечно, есть серьезное давление в американском конгрессе по продолжению введения санкций. И сама администрация постоянно смотрит на действия определенных членов конгресса, чтобы определиться - продолжать санкции или нет. Почти наверняка в будущем США введут санкции. Вопрос в том, насколько обширными они будут и какими будут последствия для российской экономики и в целом для российско-американских отношений", - сказал эксперт.
"Я думаю, что сама администрация не стремится вводить широкие санкции в будущем, но это не значит, что не будет санкций против определенных организаций или людей", - добавил он.
США не заинтересованы в разрушении российской экономики, считает Грэм, и возможные санкции в области финансового сектора будут не такими жесткими.
"Мы все должны помнить, что Россия тоже должна реагировать на санкции. В Кремле постоянно говорят о симметричных санкциях", - отметил эксперт.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.