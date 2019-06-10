США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт

"США ведут санкционную политику в отношении России с 2014 года. Конечно, есть серьезное давление в американском конгрессе по продолжению введения санкций. И сама администрация постоянно смотрит на действия определенных членов конгресса, чтобы определиться - продолжать санкции или нет. Почти наверняка в будущем США введут санкции. Вопрос в том, насколько обширными они будут и какими будут последствия для российской экономики и в целом для российско-американских отношений", - сказал эксперт.