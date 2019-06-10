Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:36Z
https://ria.ru/20190610/1555440970.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт

Вчера, 13:36
873
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США, скорее всего, введут новые санкции против России в ближайшем будущем, это могут быть ограничения в отношении определенных компаний и частных лиц, сказал РИА Новости бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по отношениям с РФ Томас Грэм на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"США ведут санкционную политику в отношении России с 2014 года. Конечно, есть серьезное давление в американском конгрессе по продолжению введения санкций. И сама администрация постоянно смотрит на действия определенных членов конгресса, чтобы определиться - продолжать санкции или нет. Почти наверняка в будущем США введут санкции. Вопрос в том, насколько обширными они будут и какими будут последствия для российской экономики и в целом для российско-американских отношений", - сказал эксперт.
"Я думаю, что сама администрация не стремится вводить широкие санкции в будущем, но это не значит, что не будет санкций против определенных организаций или людей", - добавил он.
США не заинтересованы в разрушении российской экономики, считает Грэм, и возможные санкции в области финансового сектора будут не такими жесткими.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 13:02
Зариф обвинил США в напряженности на Ближнем Востоке
"Мы все должны помнить, что Россия тоже должна реагировать на санкции. В Кремле постоянно говорят о симметричных санкциях", - отметил эксперт.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
252047
Обсудить 1
РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Лента
новостей
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
Лавров: Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в САР
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
12:35Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС
12:34Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС
12:34В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на среду
12:34Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ
12:31Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
12:31Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
12:30Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
12:30В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
12:29Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
12:28Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
Лента новостейМолния