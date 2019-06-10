Волин прокомментировал консолидацию журналистов после задержания Голунова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин приветствует консолидацию журналистов вокруг задержания корреспондента "Медуза" Ивана Голунова, но сожалеет, что подобного рода солидарности не было в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
15 мая, 17:33Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживает
"Если говорить про облик медиарынка Российской Федерации, то мы видим, что российские журналисты проявили высокий уровень солидарности и взаимной поддержки. Такие вещи, как солидарность и взаимная поддержка, формируют положительный облик Российской Федерации", - сказал Волин журналистам.
"Мы очень рады, что индустрия консолидировалась и показала такой уровень солидарности, но мы очень огорчены, что подобного рода солидарности не было в отношении Кирилла Вышинского", - добавил замминистра.
По его мнению, ситуация с Голуновым "никак не влияет на положительный или отрицательный облик Российской Федерации". "Ситуация с Голуновым - это конкретный случай, по которому ни у одной пока что из сторон нет окончательной ясности", - сказал чиновник.
Он считает, что расследование дела должно быть максимально публичным.
"Ситуация (с Голуновым -ред.) совершенно неясна в настоящий момент, и мы считаем, что самое правильное и самое нужное, что должно быть сделано, это максимально публичное и гласное решение данного вопроса. Пока все движется именно в этом направлении", - сказал Волин.
Задержание Голунова
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.