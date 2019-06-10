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РИА Новости

Кузнецова подготовит спецдоклад по итогам проверки детских лагерей

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова проведет анализ нарушений, выявленных в детских лагерях, и подготовит специальный доклад по организации летнего отдыха.
"Мониторинг детских лагерей - это наша тема, которой мы начинаем заниматься со старта летней оздоровительной кампании. Безусловно, будет анализ новых выявленных нарушений и спецдоклад", - сказала Кузнецова РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонина добавила, что сейчас все региональные детские омбудсмены посещают лагеря и проверяют условия отдыха в них.
Как сообщалось ранее, 9 июня на занятиях по плаванию в загородном учебно-оздоровительном комплексе "Солнечный" чуть не утонула девочка 11 лет. Администрация лагеря предприняла все необходимые меры, чтобы помочь ребенку. После осмотра девочку вернули в отряд.
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